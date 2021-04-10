Очевидцы сообщили о сбитой девочке на Варшавской улице в Петербурге

По словам очевидцев, на Варшавской улице в Петербурге сбили девочку. Фото: vk.com/spb_today

На Варшавской улице в Санкт-Петербурге автомобиль сбил девочку. О происшествии сообщили местные жители и очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам свидетелей аварии, девочка перебегала дорогу в неположенном месте, а водитель не успел вовремя среагировать на пешехода.

Как рассказывают очевидцы, удар был сильным, ребенок отлетел на асфальт. Фото: vk.com/spb_today

- Машина ударила, и ее выкинуло на противоположную сторону. Девочка жива. Реанимация приехала быстро. Когда в «скорую» помещали, была без движений. Очень трудная улица, куча продуктовых магазинов, много людей перебегают, - рассказывает один из очевидцев.

На месте заметили мать девочки. Многие бросились обвинять родителя, но некоторые свидетели утверждают, что ее не было с ребенком во время происшествия, и она примчалась после аварии. Официальной информации от ГУ МВД России по СПб и ЛО насчет ДТП пока не поступало.