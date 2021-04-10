Сбитая на Варшавской улице в Петербурге девочка-подросток скончалась в больнице

Погибла девочка, попавшая под машину на Варшавской улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Девочка-подросток, которую сбила иномарка на Варшавской улице в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице. Напомним, все произошло поздним вечером пятницы, 9 апреля. Очевидцы сообщали, что девочка пыталась перебежать оживленную дорогу, но в какой-то момент ее сбил водитель «Хендая», не успевший вовремя среагировать. От сильного удара школьницу отбросило на противоположную сторону улицы.

- Автомобиль действительно столкнулся с пострадавшей вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда несовершеннолетнюю девушку госпитализировали в больницу с различными травмами тела, в тяжелом состоянии. Позже она скончалась в медучреждении, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция продолжает проверять все обстоятельства трагедии. Добавим, что через несколько минут после ДТП к месту прибежала шокированная мама девочки.