На КАД перекроют полосу движения на участке между Софийской улицей и Московским шоссе

На КАД временно перекроют полосу движения на юге Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожники предупреждают автолюбителей Санкт-Петербурга и Ленобласти о перекрытии одной из полос движения на внутреннем кольце КАД. Речь идет об участке с 61-го по 64-й километр трассы, между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей на юге города. Все дело в работах по уборке скопившейся пыли с мусором.

Тот самый участок КАД. Фото: "Яндекс.Карты" / ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

- Четвертую полосу перекроют для уборки смета в разделительной полосе дороги в период 10 по 12 апреля 2021 года. По первой, второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры со световой сигнализацией. Кроме этого на информационном табло КАД появится информация о перекрытии.