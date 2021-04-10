За сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус больше 21 тысячи человек

За прошлый день в Петербурге обследовали на коронавирус больше 21 тысячи горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 21 088 человек. Кроме этого специалисты из Единой региональной информационно-справочной служб, куда можно позвонить по номеру 122, обработали почти 14 тысяч вызовов, связанных с вопросами о COVID-19.

- С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались уже 1470 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1162 человека. Волонтеры выполнили 6733 заявки. Получить от них помощь можно, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11, - сообщает пресс-служба Смольного.

Тем временем эпидситуация в Северной столице медленно, но улучшается. Например, за минувшие сутки количество госпитализаций снизилось на 11%.