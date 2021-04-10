19-летнего уроженца Киргизии ранили ножом в массовой потасовке на Московском проспекте в Петербурге

В Петербурге шестеро хулиганов напали с ножом на 19-летнего уроженца Киргизии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 19-летнего уроженца Киргизии, которого ранили ножом в массовой потасовке на Московском проспекте. Все произошло у дома №110 поздним вечером. Парень общался на улице с двумя приятелями, как вдруг к ним подбежали шестеро агрессивных молодых людей. Слова за слово началась потасовка. В ходе конфликта 19-летнему Уланбаю ударили ножом в грудь. После этого злоумышленники сбежали.

- Пострадавшего госпитализировали в больницу №26 с проникающим колото-резанным ранением левой половины грудной клетки, гемопневмотораксом, шоком первой степени. Состояние тяжелое. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Узбекистана, ему 25 лет. Оба участника конфликта прибыли в Петербург с целью работы, имеют временную регистрацию, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет колонии.