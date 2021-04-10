За минувший день еще 699 петербуржцев заболели коронавирусом

Еще 699 жителей Санкт-Петербурга заразились коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувший день еще 699 жителей Санкт-Петербурга заболели коронавирусом. Об этом говорят свежие данные портала федерального «Стопкоронавирус». Итого за все время пандемии в городе инфекцию подхватили 401 688 человек.

- За сутки в Северной столице умер еще 31 человек, болевший коронавирусом. Итого число летальных исходов достигло 12 582 случаев. Кроме этого за прошлый день выздоровели 953 горожанина. Всего количество поправивших здоровье составляет 357 509 человек, - сообщается на статистическом портале.

Добавим, что в пятницу в Санкт-Петербурге проверили на коронавирус больше 21 тысяч жителей. Эпидситуация медленно, нестабильно, но улучшается.