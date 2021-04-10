Во Всеволожске трое мужчин ворвались в квартиру местного жителя с кулаками и пистолетами

Трое разбойников ворвались в квартиру к жителю Всеволожска в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожске троица злоумышленников напала на местного жителя в его же квартире. Все произошло после часа ночи. В дверь постучали, мужчина открыл и тут же получил «приветствие» кулаками и хлопки в лицо из неизвестного оружия. Кроме этого один из гостей выстрелил в тещу, хозяйку квартиры. Разбойники требовали документы на собственность и какие-то наркотики с оружием. Одного из нападавших вскоре задержали полицейские.

- В конце конфликта злоумышленники вышли на улицу вместе с потерпевшим, где продолжили его избивать, после чего скрылись с места происшествия. В ходе оперативных мероприятий задержан 18-летний гражданин за совершение данного преступления. Возбуждено уголовное дело, молодому человеку избрали подписку о невыезде, - передает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По статье за разбой юноше грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.