Полиция нашла нелегальных мигрантов на стройплощадках в Пушкинском районе Петербурга

Полицейские проверили стройплощадки Пушкинского района на наличие нелегальных мигрантов. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга прошлась с рейдами по строительным площадкам, расположенным в Пушкинском районе. Там работают десятки мигрантов из стран Средней Азии. Сотрудники МВД решили проверить, на законных ли основаниях гости Северной столицы находятся в городе. Оказалось, что многие работяги не только батрачат на стройке, но и живут прямо там.

- Сотрудники полиции проверили документы у 150 иностранных граждан. Кроме этого инспекторы-кинологи со служебными собаками осмотрели несколько десятков вагончиков-бытовок, чтобы проверить, нет ли там запрещенных веществ, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В итоге полицейские составили больше 30 протоколов за нарушение норм миграционного законодательства.