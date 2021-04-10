Иностранцам не разрешили стать волонтерами на Евро-2020 в Санкт-Петербурге

На Евро-2020 в Санкт-Петербурге не будет иностранных волонтеров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург не примет иностранных волонтеров на Евро-2020. Все дело в сложностях из-за пандемии коронавируса. Но и без этого добровольцев будет достаточно – отобраны 1,5 тысячи россиян.

- Нужно сейчас уже приступать к обучению волонтеров, а мы не уверены, что границы откроют, мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе, - цитирует ТАСС Дмитрия Антонова, замглавы центра подготовки волонтеров Евро-2020 в Петербурге.

Ранее в Смольном отчитались, что среди отобранных волонтеров 89% являются женщинами. Остальные – мужчины. Учащихся добровольцев 13%, работающих 84%, а остальная часть – пенсионеры.