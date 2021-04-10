Массовое ДТП с участием автобуса произошло у дамбы на КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с двумя легковушками на КАД. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на КАД вблизи дамбы произошло массовое ДТП с участием автобуса. Около 13:00 на 128-м километре внешнего кольца трассы столкнулись две легковушки и один общественный транспорт. По предварительной информации, автобус – рейсовый, но там никто не пострадал.

- Травмы получил водитель одного из легковых автомобилей. На месте происшествия работают представители экстренных служб, - передает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга в своем Instagram.

Движение на участке затруднено, возникла небольшая пробка. Для проезда свободная крайняя левая полоса дороги. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.