Сезон навигации мостов стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался сезон навигации мостов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стартовал сезон навигации. Теперь в Северной столице будут регулярно разводить мосты. С 17 марта до 10 апреля в городе проверяли техническое состояние переправ. Судя по всему, с мостами все в порядке.

- Разводка мостов будут производить для пропуска судов по заявкам администрации «Волго-Балт». График разводки станет известен 12 апреля, - сообщают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

К слову, маломерным судам разрешат двигаться по каналам и рекам Северной столицы уже с 15 апреля. Владельцам лодок необходимо соблюдать меры санитарной безопасности в случае взятия на борт пассажиров.