Петербургские ученые подходят к клиническим испытаниям спрея от коронавируса

Михаил Мурашко похвалил НИИ Смородинцева за успехи в разработке вакцины от коронавируса. Фото: Смольный

Петербургский НИИ имени Смородинцева близок к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса. По плану, они пройдут осенью. Напомним, вакцину разрабатывают в виде спрея для носа. В субботу, 10 апреля, медучреждение посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который похвалил ученых за труды и отметил, что именно специалисты из Северной столицы секвенировали SARS-CoV-2 в начале 2020 года.

- Коронавирусная инфекция вызывает больше осложнений, чем ОРВИ. Федеральные медицинские учреждения должны делать акцент на оказании пациентам высокотехнологичной помощи, - цитируют министра здравоохранения в пресс-службе Смольного.

Основной целью поездки Мурашко стало представление новых руководителей коллективам НИИ Смородинцева и НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ. Первый институт возглавил доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, с которым «КП» не раз общалась о пандемии. Директором второго учреждения стал заслуженный врач России, отоларинголог Владимир Дворянчиков.