Истощенный тюлененок вновь показался людям на канале Грибоедова

Безымянный тюлененок вновь показался в центре Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/sealrescue

Истощенного тюлененка вновь заметили в центре Санкт-Петербурга, в этот раз у Львиного моста на канале Грибоедова. Напомним, ластоногий турист прошлой ночью гостил на корке льда у Новой Голландии. Он был тощим и голодным. Однако на утро его заметили с рыбкой – видать, все-таки учится выживать самостоятельно.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы просят горожан внимательнее поглядывать на воду при прогулках в центре, детеныша важно поймать и отправить на реабилитацию, к «коллегам» Шлиссику и Крошику.

- Пока тюленьку не поймать. Он периодически вылезает погреться, но к моменту приезда спасателей, соскакивает в воду и уплывает. Пока в районе канала Грибоедова, у Львиного мостика, - рассказывают друзья ластоногих в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что в случае обнаружения малыша, следует позвонить по телефону 699-23-99.