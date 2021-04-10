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Общество10 апреля 2021 16:49

Особняк Паскевича на Английской набережной выставили на продажу за 1,25 млрд рублей

Общая площадь объекта культурного значения составляет 3,6 тысячи квадратных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Особняк Паскевича выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Фото: google.ru/maps/

Особняк Паскевича выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Фото: google.ru/maps/

В Санкт-Петербурге в очередной раз пытаются продать известный особняк Паскевича, расположенный по адресу Английская набережная, 8. Стоимость объекта культурного наследия составляет ни много ни мало 1 млрд и 250 млн рублей. В начале 2010-х дом отреставрировали, так что состояние мини-дворца, мягко говоря, впечатляет. Создатель объявления считает, что он продает «настоящий кусочек истории» площадью почти 3,6 тысячи «квадратов».

Объявление о продаже мини-дворца. Фото: "Авито"

- Внутри находятся офисные помещения с отделкой 858,8 кв.м., в том числе подвал - 102,2 кв. м; 1-й этаж - 242 кв. м; 3-й этаж - 344,4 кв. м;4-й этаж - 170,2 кв. м. Вспомогательные помещения (вентиляционные камеры, лифтовая, теплоцентр, АТС, РРЩ) составляют 248,2 кв.м. Имеется сауна на 65 кв.м., курительная на 8,6 кв.м., кафе-столовая на 173,7 кв.м., - сообщается в описании объявления на «Авито».

Добавим, что особняк построили во второй половине 18 века, в начале 19-го века его перестроили. До 1850-х годов здание принадлежало князю Ивану Трубецкому. В 1998-м прокуратура выселила оттуда Московский индустриальный банк из-за найденных нарушений в договоре об аренде.