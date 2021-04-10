Минздрав представил новых руководителей двух НИИ в Санкт-Петербурге

Михаил Мурашко представил новых директоров двух НИИ в Петербурге. Фото: Смольный

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы представить двум городским научно-исследовательским институтам новых директоров. Так, руководителем НИИ имени Смородинцева стал доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, который ранее был в должности и.о. медучреждения. Напомним, именно в этом институте разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа. Разработку уже похвалил Мурашко. Испытания препарата ожидаются осенью.

- Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ возглавил заслуженный врач России, отоларинголог Владимир Дворянчиков. Михаил Мурашко осмотрел отделения института и отметил, что федеральные медучреждения должны делать акцент на оказании пациентам высокотехнологичной помощи, - сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.