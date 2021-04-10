Партия из 38 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступила в Санкт-Петербург

Больше 38 тысяч доз вакцины "Спутник V" прибыло в Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 10 апреля, в Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот раз в Северную столицу привезли 38,1 тысячу доз наиболее популярной российской прививки. Всего за период пандемии в город прибыло больше 632 тысяч комплектов вакцины. В Смольном вновь просят петербуржцев активнее участвовать в прививочной кампании, чтобы предотвратить третью волну инфекции перед туристическим сезоном.

- По данным на вчерашний день, в городе привились 450 728 человек. Из них 315 041 человек полностью закончили цикл вакцинации. С учетом поступившей сегодня партии вакцины неизрасходованный остаток на фармбазе и в поликлиниках составляет более 180 тысяч комплектов, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, в городе есть и другая вакцина, «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора». Ее отгрузили только в 41 пункт.