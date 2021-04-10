В Петербурге трое мужчин украли из магазина продукты и избили директора, продавца и администратора

Троица грабителей с кулаками украла продукты из магазина в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Троица приятелей украла продукты из магазина на улице Щелгунова. Все произошло 9 апреля около полудня. Наглые «покупатели» запаслись едой и по-английски вышли из помещения. За ними тут же погнались продавец и администратор. Задержать надолго негодяев не удалось, один из них схватился за тяжелый предмет, похожий на молоток, и ударил одного из мужчин по затылку. На помощь пострадавшему ринулся сам директор магазина, но ему брызнули в лицо из перцового баллончика. Вскоре драка закончилась, и троица умчалась вдаль на черном «Хендае».

- Часть похищенного неизвестные мужчины оставили на месте драки .Сумма украденного устанавливается. С места изъяли записи камер видеонаблюдения, имеются ориентировки на злоумышленников, все они не славянской внешности. Идет розыск, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия возбудили уголовное дело – по статье за грабеж с применением насилия. Троице грозит до 7 лет лишения свободы.