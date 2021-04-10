Число больных коронавирусом выросло на 20% за неделю в Санкт-Петербурге

Количество больных коронавирусом увеличилось почти на 20% по сравнению с прошлой субботой в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суточное число больных коронавирусом уменьшилось на 19,75% по сравнению с прошлой субботой. По данным Смольного, 3 апреля инфекцией заразились ровно 800 человек, а сейчас, в субботу 10-го, - 958. При этом количество госпитализаций за этот же период немного снизилось – на 7,43%.

- Доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах составляет 26%. На ИВЛ находятся 176 пациентов. Снижение распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно. Наиболее эффективная мера, которая может предотвратить новый рост заболеваемости и привести к окончанию эпидемии, - массовая вакцинация, - говорится в новом отчете Межведомственного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Добавим, что в город поступила новая крупная партия вакцины «Спутник V». Всего в городе привились уже 450 728 человек.