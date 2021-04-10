Редкие тропические облака заметили вечером 10 апреля в небе над Санкт-Петербургом

В Петербурге заметили редкие тропические облака. Фото: t.me/astrophotoboloto

Вечером 10 апреля в небе над Санкт-Петербургом заметили редкие облака, больше характерные для тропиков. Имя им – мамматусы, внешне они похожи на вымя. Фотографии подарка природы опубликовали в Telegram-канале «Астро Фото Болото», которое обычно специализируется на охоте за северным сиянием. Место, где сделали снимки, не уточняется. В комментариях петербуржцы, мягко сказать, впечатлены.

Мамматусы являются предвестниками бурь. Фото: t.me/astrophotoboloto

- Да ладно? Я всю жизнь мечтаю их увидеть вживую!

- Тропические облака в Питере? Норм, чо.

Кто-то из комментаторов вспомнил, что мамматусы являются предвестниками бури. И правда, вечером в субботу по Северной столице «проехался» снегопад с градом.