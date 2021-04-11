В Санкт-Петербурге ожидается теплая погода выше нормы

В городе ожидается теплая погода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 11 апреля станет теплым днем без облаков и осадков. Об этом сообщает ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус. По его словам, градусник термометра за окном покажет температуру выше нормы.

- Сегодня, 11 апреля, в формирование условия погоды в Северной столице вмешается гребень антициклона, - рассказал на своей странице в соцсети Михаил Леус. - Вместе с ростом атмосферного давления он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность осадков. Температурный фон будет расти и на пару градусов превысит норму.

В Санкт-Петербурге 11 апреля ожидается до 11 градусов тепла, в Ленобласти - до 12 градусов выше нуля. Ветер западный до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и окажется существенно выше нормы.