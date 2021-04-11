В Петербурге подросток напал на восьмиклассницу и забрал у нее три пистолета с глушителем

Полиция ищет подростка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошло необычное нападение на восьмиклассницу. Домой к школьнице на проспекте Кузнецова накануне ворвался ее 15-летний знакомый. Парень, как рассказала, девушка применил к ней силу и забрал из квартиры оружие отца, который работает охранником.

- Парень похитил три пневматических пистолета «Юнкер-3», «Вальтер ППС», «ПМ 654» с глушителем, - сообщил источник "КП-Петербург". - Также он унес муляж гранаты РПГ.

Перед тем, как уйти, парень потребовал у школьницы сумку, чтобы сложить в нее оружие. Получив ее, он скрылся с места происшествия.

Сейчас подростка ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.