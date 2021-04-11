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Общество11 апреля 2021 11:48

За сутки в Петербурге от коронавируса скончались 19 человек

В городе выявлено 694 новых случая заболевания
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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В городе продолжается вакцинация от коронавируса

В городе продолжается вакцинация от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге число заболевших коронавирусом держится на одном и том же уровне. За сутки в городе выявили 694 новых случая заболевания. Днем ранее в Северной столице зафиксировали 699 заболевших инфекцией. Всего за время пандемии в городе заболели коронавирусом более 402 тысяч человек.

- За сутки в городе от коронавируса скончались 19 человек, - сообщает оперштаб. - Всего за время пандемии в Петербурге умерли от инфекции 12 тысяч 601 человек.

Напомним, что в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас у горожан появился выбор между двумя вакцинами.