82-летний пенсионер из Петербурга перевел телефонным мошенникам 2,3 миллиона рублей

Пенсионер написал заявление в полицию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

82-летний пенсионер из Петербурга, проживающий на улице Брянцева, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал силовиками, что ему на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками безопасности банка. Она убедили его сообщить им номер карты, коды и пароли из СМС-сообщений.

- Сначала с карты пенсионера было списано 36 тысяч 500 рублей, после этого еще 2 миллиона 250 тысяч рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Общий куш мошенников почти 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело. Мошенников разыскивают.