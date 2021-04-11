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Происшествия11 апреля 2021 13:12

82-летний пенсионер из Петербурга перевел телефонным мошенникам 2,3 миллиона рублей

Они представились сотрудниками службы безопасности банка
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Пенсионер написал заявление в полицию

Пенсионер написал заявление в полицию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

82-летний пенсионер из Петербурга, проживающий на улице Брянцева, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал силовиками, что ему на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками безопасности банка. Она убедили его сообщить им номер карты, коды и пароли из СМС-сообщений.

- Сначала с карты пенсионера было списано 36 тысяч 500 рублей, после этого еще 2 миллиона 250 тысяч рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Общий куш мошенников почти 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело. Мошенников разыскивают.

Криминал