В музее космонавтики Петербурга небывалый ажиотаж накануне 60-летия первого полета в космос

В музей идут толпы людей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей космонавтики в Петербурге атаковали десятки клиентов, желающих посетить выставку. Небывалый ажиотаж там заметили накануне 60-летия первого полета в космос. Люди толпами идут взглянуть на экспозицию.

- В Музей космонавтики, который обычно пустой, огромная очередь, - сообщают "КП-Петербург очевидцы.

В редакцию "КП-Петербург" прислали видео очередей возле музея. На снятых кадрах видно, что родители идут на выставку вместе с детьми. В очереди стоят несколько десятков горожан.

60-летия со дня первого полета в космос отпразднуют 11 апреля.