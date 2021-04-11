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Общество11 апреля 2021 13:41

В музее космонавтики Петербурга небывалый ажиотаж накануне 60-летия первого полета в космос

Люди стоят в очередях, чтобы посмотреть выставку
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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В музей идут толпы людей

В музей идут толпы людей

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей космонавтики в Петербурге атаковали десятки клиентов, желающих посетить выставку. Небывалый ажиотаж там заметили накануне 60-летия первого полета в космос. Люди толпами идут взглянуть на экспозицию.

- В Музей космонавтики, который обычно пустой, огромная очередь, - сообщают "КП-Петербург очевидцы.

В редакцию "КП-Петербург" прислали видео очередей возле музея. На снятых кадрах видно, что родители идут на выставку вместе с детьми. В очереди стоят несколько десятков горожан.

60-летия со дня первого полета в космос отпразднуют 11 апреля.