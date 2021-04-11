В Санкт-Петербурге арестовали бизнесмена, устроившего стрельбу на свадьбе

В Санкт-Петербурге арестовали участника свадьбы, который открыл стрельбу во время проездки кортежа по городу. Чтобы его задержать полиции пришлось нагнать кортеж и остановить все автомобили, в которых были жених с невестой и их гости.

- Сотрудники полиции остановили для проверки несколько автомобилей, среди которых два Мерседеса и БМВ, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый стрелок установлен и задержан. Им оказался 34 –летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а стрелок доставлен в территориальный отдел полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Дома у стрелка нашли также два охотничьих ружья и травматический пистолет.

Сейчас суд арестовал бизнесмена на 2 месяца.