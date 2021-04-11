В Славянке открылся фестиваль культуры «Японская весна»

Фестиваль открылся в Славянке Фото: ЗакСобрание Петербурга

В Санкт-Петербурге в микрорайоне Славянка открылся фестиваль японской культуры «Японская весна». Мероприятия проходит в рамках сотрудничества России и страны восходящего солнца. Фестиваль открыли депутат парламента от Пушкинского района Юрий Бочков и атташе Генерального консульства Японии Сибуя Коити.

- Спорт в России — это важная составляющая национальной идеи и внешней политики, - сказал Бочков. - Это всегда народная дипломатия. Айкидо – удивительный вид спорта, вид искусства, особая философия спорта и жизни.

Горожане смогут смогут на фестивале испытать себя в турнире по шахматам, попробовать себя в живописи «Суми-Э» и попробовать себя в искусстве «Икэбана» (искусство компоновать цветы - прим.ред.).

Кроме того, в рамках фестиваля высадили миндальные деревья на территории КДЦ «Грин Парк».