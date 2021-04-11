15-летняя девочка из Казахстана двое суток провела в Пулково из-за проблем с документами

Девушка вернулась домой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге разбирались в проблемах 15-летней девушки из Казахстана. Она приезжала в Северную столице на лечение по приглашению. Поправив здоровье, она попыталась вылететь домой. Но из-за новых правил она не смогла. У нее возникли проблемы с документами. Поэтому двое суток иностранка жила в Пулково.

- 15-летняя девушка из Казахстана, прилетевшая в Россию на лечение, покинула аэропорт Пулкова в сопровождении дяди, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. - Она улетела для прохождения запланированного курса лечения.

Все проблемы с документами у девушки решились.