Азмун дважды заколотил «Сочи» гол головой и принес «Зениту» победу

"Зенит" выиграл со счетом 2:1 Фото: Вячеслав Евдокимов/Зенит

Футбольный клуб "Зенит" летит из Краснодарского края домой с тремя победными очками. Сине-бело-голубые играли на выезде против "Сочи". Капитаном команды был Артем Дзюба. Но не он главный герой этого матча. "Золотая" голова Азмуна спасла "Зенит" от поражения.

Свое превосходство на поле петербуржцы обозначили сразу, но долгое время их атаки не приносили результата. То хозяев матча спасет вратарь, то Дзюба не попадет в створ ворот. К слову, Артем Дзюба все-таки послал один мяч в сетку. На 35 минуте он перепрыгнул всех защитников, приняв подачу со штрафного, и послал мяч прямо в цель. Однако он находился в офсайде, поэтому гол не засчитали. В раздевалку обе команды на перерыв уходили с нулевым счетом.

В начале второго тайма Азмун снова чуть не заколотил мяч "Сочи", но их вратарь Заболотный был на высоте. В итоге распечатать ворота первым удалось все-таки южанам. На 58 минуте матча счет открыл Никита Бурмистров, который добил мяч в сетку ворот после того, как его отразил вратарь северян.

Но долго радоваться "Сочи" не пришлось. Уже на 63-й минуте счет матча сравнял Азмун, отправив мяч в сетку ворот головой. Точно такой же трюк футболист проделал и на 80-ой минуте, пробив мяч головой.

В итоге матч закончился в пользу "Зенита" со счетом 1:2.