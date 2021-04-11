На Кантемировском проспекте минивэн снес девушку и светофор

В аварии чуть не пострадал еще один человек Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Крупная авария произошла на Кантемировском проспекте. Минивэн несся по дороге, когда столкнулся с попутной легковушкой. После этого автомобиль пролетел дальше и снес сначала девушку со светофором. Также машиной задело курьера, который успел вовремя отпрыгнуть.

- При повороте на Грибалевой, столкнулись две машины и одна врезалась в светофор и сбила девушку, - сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга". - Увидели, как девушка подлетела в воздух и вылетела на проезжую часть.

От мощного удара девушка получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в реанимацию.