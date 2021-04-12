Двухэтажный дом сгорел дотла в Петербурге

Жилой дом сгорел ночь в Петродворцовом районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сгорел дотла двухэтажный частный дом. Пожар начался поздно вечером в воскресенье, 11 апреля 2021 года, в Петродворцовом районе города. Сообщение о возгорание на пульт МЧС поступило в 23:52 часов. На место выехали 12 спасателей три единицы специальной техники.

- Пожар начался в доме 3 по Заячьему переулку в Петродворцовом районе. Здание деревянное, двухэтажное размером 5 на 7 метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Для того, чтобы потушить мощное пламя спасателем потребовалось больше двух часов. К сожалению, огонь полностью уничтожил постройку. Благо, никто из людей в результате пожара не пострадал.

Огонь был потушен только к двум часам ночи. После этого спасатели разобрали остатки сгоревшего дома. Проводится проверка для того, чтобы установить причину возгорания.