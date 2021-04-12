Утеплитель в стенах загорелся на семи этажах в многоэтажке Петербурга

Пожар охватил семь этажей жилого дома в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Страшный пожар произошел в многоэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга. Загорелась не квартира, а утеплитель в стене фасада здания. Тление распространилось сразу на семь этажей. ЧП произошло в доме 63, корпус 1, по проспекту Космонавтов в девятом часу вечера воскресенья, 11 апреля 2021 года.

- В 20:31 часов поступило сообщение о пожаре в 23-этажном доме на улице Космонавтов. Когда спасатели прибыли на место, что происходило тление утеплителя внутри вентилируемого фасада на уровне 15-18 этажей, - рассказали в МЧС.

Однако огонь распространялся очень быстро и вскоре охватил расстояние с 7 по 14 этажи. Общая площадь тления оказалась порядка 30 квадратных метров.

Ранг пожара был повышен до уровня №1-БИС. В течение двух часов 39 спасателей и 8 спецмашин тушили пожар. Из жильцов дома никто не пострадал. Пожар был локализован лишь в 22:28 часов. На данный момент опасности нет.