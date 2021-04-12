Рекордное тепло принесет циклон "Вилкен" в Петербург 12 апреля 2021 года

Погода установит весенний рекорд тепла 12 апреля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Снимайте теплые куртки, шарфы и шапки, в Санкт-Петербург идет настоящая весенняя жара. В понедельник, 12 апреля 2021 года, в Северной столице будет господствовать атлантический циклон "Вилкен", благодаря которому температура воздуха прогреется до рекордных в показателей. Ожидается, что потеплеет до плюс 18 градусов.

- Сегодня, 12 апреля, за погоду Северной столицы будет отвечать теплый сектор атлантического циклона "Вилкен" (Wilken), центр которого выйдет на Скандинавию. При переменной облачности обойдется без дождей, а температурный фон будет активно повышаться, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в Петербурге ожидается до плюс 16-18 градусов, по Ленинградской области плюс 14-19 градусов. Ветер будет южный 4-9 метров в секунду.

Синоптик отмечает, что этот день должен стать самым теплым с начала года. Пока что лидером является 28 марта, когда температура воздуха прогрелась до плюс 14,3 градусов.