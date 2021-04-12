Подпольный покерный клуб накрыли в центре Петербурга

Подпольный игорный клуб накрыли в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга полиция закрыла подпольный покерный клуб. В понедельник, 12 апреля 2021 года, управление МВД города рассказало, что игорное заведение располагалось в нежилом помещении дома 9 по улице Степана Разина. Членство в клубе было строго регламентировано - только проверенные лица, которых приглашали по спискам. А рекламу клубу создавало "сарафанное" радио.

- Когда в клуб нагрянула полиция, там находились 18 игроков. Также во время обыска были изъяты несколько покерных столов, чемоданы с фишками, игральные карты и электронный терминал для оплаты, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также были задержаны шесть "работников" клуба - мужчины и женщины в возрасте от 25 до 42 лет. Предположительно, организатором является 30-летний приезжий из Оренбургской области. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас полиция продолжает расследование и ищет другие места сбора любителей азартных игр.