Ледовая арена СКА на проспекте Гагарина получила разрешение на строительство в День космонавтики

Точный внешний вид арены пока не утвержден. Фото: ООО "СКА Арена".

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство Ледовой арены СКА на месте бывшего СКК «Петербургский». Об этом заявлено 12 апреля, в День космонавтики, что символично учитывая адрес будущего хоккейного дворца: проспект Юрия Гагарина.

- Здание «СКА Арены» будет 7-ми этажным, разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу, - сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена», инициатора строительства.

Кроме главного здания площадью189,5 тысяч квадратных метров, будут реконструированы два старых павильона по 1500 «квадратов» каждый, где разместятся детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства.

Напомним, что ранее одобрение стройке дал Градостроительный совет Петербурга. При этом известен общий конструктив арены, но ее внешний вид окончательно еще не утвержден.

Объект должны сдать к чемпионату мира по хоккею 2023 года.