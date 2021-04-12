Еще 706 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Последние данные на 12 апреля. Фото: Яндекс. Коронавирус

Опять более 700 новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Петербурге за минувшие сутки. Пор данным федерального Оперативного штаба, врачи подтвердили 706 зараженных ковидом. А общее количество заболеваний с начала пандемии в городе достигло 403 088 случаев.

- Из этого числа выздоровели 357 829 человек (+ 252 за сутки), а скончались – 12 635 петербуржцев (+34), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В активном состоянии болезни находятся 32 624 жителя Северной столицы, а обследование на коронавирус прошли за сутки чуть более 11 тысяч человек, что вдвое меньше обычного.

В Ленинградской области на утро 12 апреля отмечено 95 новых заболевших, 79 пациентов выздоровели, а пятеро - умерли.