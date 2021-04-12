Балкон выгорел в многоэтажке на улице Оптиков

Пожар произошел в многоэтажке на Оптиков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожар произошел 12 апреля в многоэтажном жилом доме на улице Оптиков, что в Приморском районе Петербурга. Около 11 утра вспыхнул балкон квартиры, расположенной на 9 этаже здания. На место срочно примчались пожарные расчеты.

- 2 апреля в 10:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Оптиков, 49, корпус 2. В 11:00 - прибытие. С 9-го этажа жилого дома виден белый дым, - сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Почти сразу спасатели установили, что на балконе горела обстановка. Площадь пожара составляла все один квадратный метр, но огонь мог распространиться на верхние этажи и представлял серьезную угрозу жильцам.

В 11:14 горение было ликвидировано, сведения о пострадавших уточняются. На место ЧП выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.