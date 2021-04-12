Съезд с КАД на севере Петербурга полностью перекроют на две недели с 13 апреля

На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 13 апреля 2021 года на две недели полностью закроют съезд с Кольцевой автодороги на севере Санкт-Петербурга. Поэтому автомобилистам Северной столицы придется заранее продумывать маршруты, чтобы не оказаться в неудобной ситуации. В это время на закрытом участке будут окрашивать пилон.

- С 13 по 30 апреля будет полностью перекрыта для движения транспорта разводная петля на Приморском шоссе в направлении Ленинградской области, - напомнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Работы будут проводиться в две смены круглосуточно. Однако сроки перекрытия дороги могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Отметим, что движение транспорта по съезду №2 с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в сторону Петербурга будет работать в штатном режиме.