Еще 15 парков и скверов открываются в Петербурге после просушки

Сады, парки и скверы открываются после просушки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 15 парков и садов Петербурга открываются после просушки. Достаточно сухая и теплая погода дала возможность завершить процесс на две недели раньше, чем рассчитывали - по технологическому регламенту «каникулы» могут длиться с 25 марта по 1 мая. При этом девять садов и парков открылись для посетителей еще 8 апреля.

- В понедельник, 12 апреля, для горожан вновь стал доступен сад Василеостровец, который до этого был закрыт на просушку. Всего в начале апреля в Петербурге были ограничены прогулки в 87 садах, парках и скверах. На прошлой неделе открылись десять из них, после того как специалисты положительно оценили состояние их территорий, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

С 13 апреля открываются 13 парков и скверов, в том числе парк Героев-пожарных на Софийской улице, Федоровский сквер на Дунайском проспекте и так далее. А в среду, 14 апреля, начнет принимать посетителей парк на улице Инструментальщиков у дома 15, что в Сестрорецке.