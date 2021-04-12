Хозяев собак в Петербурге начнут штрафовать за лай питомцев по ночам

Владельцев собак в Петербурга начнут штрафовать за лай питомцев по ночам Фото: Олег ЗОЛОТО

Владельцам собак в Санкт-Петербурге придется основательно заняться воспитанием своих любимцев, если те любят полаять и повыть, особенно в ночное время. В понедельник, 12 апреля 2021 года, стало известно, что в городе появился новый закон, предусматривающий штраф за громкие звуки домашних животных, которые мешают соседям в многоквартирных домах.

- Владельцам домашних животных ждет штраф, если они позволят своим собакам выть, лаять и издавать другие громкие звуки, нарушающие покой соседей в ночное время, а также в выходные и праздничные дни с восьми утра до полудня, - пишут "Невские новости".

Размер наказания будет варьироваться от пятисот до пяти тысяч рублей. Закон вступит в силу уже через десять дней, то есть с 22 апреля 2021 года.

Напомним, что ЗакС Петербурга направил в Госдуму предложение создать единые правила для посещения магазинов и ресторанов с животными.