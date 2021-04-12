Четырех человек задержали по подозрению в убийстве мужчины, труп которого нашли в покрывале под мостом реки Черная в Ленобласти

В Ленобласти задержали четырех человек по подозрению в убийстве мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 11 апреля 2021 года задержали четырех человек по делу об убийстве 32-летнего мужчины, труп который нашли завернутым в покрывало под мостом через реку Черная во Всеволожском районе. Среди подозреваемых оказались трое мужчин и одна женщина.

- Следствие установило, что 9 апреля убитый и четверо задержанных были в гостях у одного из них, 63-летнего пенсионера. Между 32-летним мужчиной и 56-летним гостем начался конфликт. Тогда старший не менее трех раз ударил своего оппонента молотком го голове, от чего тот умер, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Чтобы скрыть убийство, все присутствующие завернули труп в покрывало, погрузили его в машину, вывезли к мосту и сбросили вниз. На следующий день именно там тело и было найдено.

Подозреваемого в убийстве отправили под стражу. Его сообщников пока отпустили. Расследование уголовного дела продолжается.