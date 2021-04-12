Пожар на "Невской мануфактуре" Петербурга начали тушить с вертолета

К тушению пожара на "Невской мануфактуре" Петербурга приступил вертолет / Фото: МЧС Петербурга

Мощный пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге начали тушить с вертолета. На 15:30 часов понедельника, 12 апреля 2021 года, огромную площадь возгорания в 4 тысячи квадратных метров поливают с вертолета К-32. Остальных пожарных вывели из здания из-за угрозы повторного обрушения кровли.

- С огнем борются более 300 спасателей. Тушение серьезно затруднено из-за сильного ветра, - сообщили в МЧС России.

Напомним, что возгорание началось в половину первого часа на четвертом этаже дома 50 по Октябрьской набережной. Через полтора часа огонь так сильно разгорелся, что по всей площади обрушилась кровля и многоэтажные перекрытия.

На данный момент известно, что один спасатель погиб в огне, еще двое пострадали. Они госпитализированы.

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