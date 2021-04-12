Жительница Ленобласти обвинила отца в изнасиловании ее 10-летней дочери

Жителя Ленобласти задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней внучки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 28-летняя женщина написала в полицию заявление на своего отца, обвинив его в изнасиловании ее дочери. Информация о преступлении поступила в управление МВД города Выборг днем в воскресенье, 11 апреля 2021 года. Со слов женщины, ее отец насиловал 10-летнюю девочку в течение семи месяцев.

- В заявлении говорилось, что с 1 сентября 2020 года по 29 марта 2021 года 51-летний мужчина в своей квартире дома 20 по Центральной улице насиловал 10-летнюю внучку, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция задержала подозреваемого вечером того же дня. Мужчину отправили в изолятор временно содержания, а также возбудили уголовное дело.

На данный момент следователи проводят проверку, чтобы выяснить, действительно ли ребенок подвергался насилию и какого рода.