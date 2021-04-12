Петербуржцы установили три билборда с жалобой на отсутствие школ в микрорайоне Пулковское

Петербуржцы из Пушкинского района просят Смольный построить школы в микрорайоне Пулковское. Фото: vk.com/shushum

Жители микрорайона Пулковское, находящегося на юге Санкт-Петербурга, установили три красных билборда с жалобой на отсутствие школ. По словам авторов перформанса, местная администрация не выполнила обещания о постройке двух образовательных учреждений до 2020 года. Фотографии инсталляции, основанной на оскароносном фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» появились в сообществе «Шумные Шушары» во «Вконтакте».

С помощью СМИ авторы билбордов надеются достучаться до властей. Фото: vk.com/shushum

- В чем суть проблемы? Ни одной школы в активно застраиваемом Пулковском до сих пор нет с момента ввода первого жилого комплекса в 2016 году, - пишут авторы перформанса.

Как рассказывают создатели билбордов, новая адресно-инвестиционная программа Смольного обещает профинансировать возведение школы в районе. Окончание строительства намечено на 2023 год. Однако оптимизма местных жителей мало, поскольку для школы даже еще не провели конкурсные процедуры, которые бы определили подрядчика.