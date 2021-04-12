Беглов ждет коллективный иммунитет от коронавируса в Петербурге к концу 2021 года

В Смольном озвучили прогнозы по развитию пандемии коронавируса в Петербурге во время турсезона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется, что коллективный иммунитет горожан сформируется к концу 2021 года. В эфире «Радио России» градоначальник сообщил о скором старте туристического сезона в Северной столице. Поскольку эпидситуация в середине весны оставляет желать лучшего, гостей можно будет принять исключительно по строгим санитарным правилам. А пока власти просят активнее вакцинироваться от коронавируса.

- До начала высокого туристического сезона в Петербурге остается несколько недель. 10 апреля открылась навигация по рекам и каналам, - сообщил губернатор.

Добавим, что через несколько дней количество привитых от инфекции в Северной столице дойдет до полумиллиона человек. Это около 10% от всего населения. В Смольном рады такому показателю, но называют его промежуточным и далеким от идеала.