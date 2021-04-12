Новый ТЦ появился в Красносельском районе Санкт-Петербурга

В ЖК "Солнечный город" на юго-западе Петербурга появился новый ТЦ. Фото: vk.com/setlcitynews

Новый торговый центр построили в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Здание располагается на территории жилого комплекса «Солнечный город». Помещения в четырехэтажном ТЦ вскоре отдадут в аренду. Внутри будет все по устоявшимся традициям: фитнес-клуб, продуктовый супермаркет и прочие разнообразные магазины с подземным паркингом. А снаружи обещают наземную автостоянку и благоустроенный парк отдыха.

- Общая площадь комплекса составила более 11 тысяч квадратных метров. Подземный этаж и торговые помещения связаны между собой лифтом, а для перемещения между этажами в ТЦ установили современные эскалаторы, - пишет пресс-служба холдинга Setl Group.

Добавим, что до открытия торгового центра еще придется подождать – оно запланировано на 4 квартал 2021 года.