5,3 тысячи жителей Санкт-Петербурга написали «Тотальный диктант» в 2021 году

Организаторы "Тотального диктанта-2021" рассказали о первых итогах акции в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами

5293 жителей Санкт-Петербурга написали «Тотальный диктант» в 2021 году. Акция прошла на 105 площадках. Напомним, одной из них стала редакция «Комсомольской правды». 907 участников писали диктант удаленно, из дома. Кроме этого 208 горожан работали с текстом писателя Дмитрия Глуховского (он автор в этом году – Прим.ред.) на английском языке. Петербургу есть, чем похвастаться, как рассказывают организаторы.

- Санкт-Петербург оказался на 3 месте среди российских городов по количеству участников, уступив Москве с 7200 участниками и Казани с 5741 участником. Северная столица писала третью часть текста Дмитрия Глуховского. Как отметили организаторы и многие участники акции, это была самая эмоционально тяжелая часть – о болезни главной героини, - сообщает пресс-служба «Тотального диктанта».

Об оценках пока говорить рано, нужно еще несколько дней на проверку результатов. Предварительно, пишущие демонстрируют прекрасное знание базовых школьных правил, но часто ошибаются в пунктуации, особенно в сложноподчиненных предложениях.