Суд оштрафовал на 1,6 млн рублей петербуржца, пытавшегося откупить жену от уголовного дела

В Петербурге суд оштрафовал мужа на 1,6 млн рублей за попытку откупить жену от уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинский районный суд оштрафовал на 1,6 миллиона рублей петербуржца, который попытался откупить свою жену от возбуждения в отношении нее уголовного дела. 28 августа мужчина решился лично вручить взятку полицейскому в одном из отделов МВД Адмиралтейского района. Однако он и не подозревал, что за ним уже следят оперативники. Теперь уголовное дело ждало его самого.

- В суде муж вину признал и в содеянном раскаялся. Его задержали в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент», когда он передал взятку сотруднику полиции в двух конвертах на общую сумму в 250 тысяч рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

К слову, мужу грозило от 7 до 12 лет лишения свободы, так что он отделался достаточно легко.