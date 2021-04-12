ЦСКА повел в матче со СКА во втором периоде в «Ледовом»

ЦСКА открыл счет в матче со СКА в рамках шестой игры полуфинала Кубка Гагарина. Фото: СКА

Московский ЦСКА повел в гостевой встрече против СКА в рамках шестой игры полуфинала Кубка Гагарина. Все произошло в концовке второго периода. Шайбу на свой счет записал нападающий Максим Шалунов, который хлестко ударил по хоккейному снаряду, а тот прошмыгнул мимо щитков голкипера петербургских армейцев. Напомним, в случае победы ЦСКА пройдет в финал турнира. Пока же счет по встречам 3:2 в пользу москвичей.

Добавим, что матч в целом проходит с преимуществом гостей.