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Общество12 апреля 2021 23:13

КСП нашла в Исаакиевском соборе 135 нарушений на 245 млн рублей

В частности директор учреждения сам начислял себе высокие премии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Контрольно-счетная палата обнаружила массу нарушений в работе Исаакиевского собора.

Контрольно-счетная палата обнаружила массу нарушений в работе Исаакиевского собора.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Контрольно-счетная плата выявила 135 нарушений на общую сумму более 245,5 млн рублей в работе Исаакиевского собора. Прокуратура уже согласилась с выводами экспертов из КСП. В частности директор музея несколько лет устанавливал себе высокие надбавки и премии по совмещающей должности в учреждение. Кроме этого специалисты палаты нашли неправомерные выплаты коллеге главы Исаакиевского собора, который замещал его на время командировок.

- Прокуратура направила представление на имя главы комитета по культуре Санкт-Петербурга. Сотрудники надзорного ведомства сообщили о том, что объекты государственного имущества (баня и беседка) предоставлялись в пользование частному лицу без оформления договора. Помимо этого нарушался порядок распоряжения имуществом бюджетного учреждения, - сообщает пресс-служба КСП.

Список нарушений обширный. Их устранение сейчас на контроле КСП и прокуратуры.