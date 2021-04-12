КСП нашла в Исаакиевском соборе 135 нарушений на 245 млн рублей

Контрольно-счетная палата обнаружила массу нарушений в работе Исаакиевского собора. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Контрольно-счетная плата выявила 135 нарушений на общую сумму более 245,5 млн рублей в работе Исаакиевского собора. Прокуратура уже согласилась с выводами экспертов из КСП. В частности директор музея несколько лет устанавливал себе высокие надбавки и премии по совмещающей должности в учреждение. Кроме этого специалисты палаты нашли неправомерные выплаты коллеге главы Исаакиевского собора, который замещал его на время командировок.

- Прокуратура направила представление на имя главы комитета по культуре Санкт-Петербурга. Сотрудники надзорного ведомства сообщили о том, что объекты государственного имущества (баня и беседка) предоставлялись в пользование частному лицу без оформления договора. Помимо этого нарушался порядок распоряжения имуществом бюджетного учреждения, - сообщает пресс-служба КСП.

Список нарушений обширный. Их устранение сейчас на контроле КСП и прокуратуры.