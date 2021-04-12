Прокуратура заинтересовалась обрушением асфальта у ТРК «Меркурий» в Петербурге

Прокуратура возьмется за проверку действий ГУП "ТЭК СПб" из-за обрушения асфальта у ТРК "Меркурий" на улице Савушкина в Петербурге. Фото: Петр КИБЕР

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку после обрушения асфальта у ТРК «Меркурий», расположенного на улице Савушкина. Напомним, вечером понедельника, 12 апреля, там образовался котлован, в котором утонули три машины.

Нелегкая это работа - из болота тащить бегемота. Авто вытаскивали оригинальным путем. Фото: Петр КИБЕР

К счастью, внутри припаркованных автомобилей никого не было. Две бригады ГУП «ТЭК СПб» выехали на место происшествия и обнаружили дефект в трубопроводе диаметром 700 мм. После 19:00 началась эвакуация машин с помощью экскаватора. Теперь ЧП заинтересовались в прокуратуре.

- Сотрудники ведомства проверяют соблюдение ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то есть основания, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.